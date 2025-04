Frosinone, rischia di far abortire l'ex: disposto braccialetto elettronico

Una 25enne residente a Supino (Frosinone) ha denunciato il suo ex ai carabinieri. L'uomo, un operaio albanese di 34 anni residente a Ferentino, è accusato di violenze psicologiche e fisiche: l'avrebbe sminuita, controllandole anche i messaggi sul cellulare, e prendendola a schiaffi. In un'occasione l'avrebbe anche fatta cadere mentre era incinta, costringendola a cinque giorni di ricovero nell'ospedale Spaziani per il pericolo di aborto. Per il 34enne c'è il sospetto di avere commesso il reato di "atti persecutori". Il Gip di Frosinone ha quindi disposto l'applicazione del braccialetto elettronico e il divieto di avvicinarsi a meno di 500 metri dalla donna.