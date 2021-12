Frosinone, positiva al Covid va al supermercato ma incontra il medico che le ha fatto il tampone

ansa

Una donna positiva al Covid ha violato l'isolamento domiciliare ed è andata al supermercato. Nel market, però, ha incontrato il medico che le aveva fatto il tampone. E' accaduto a Cassino, in provincia di Frosinone. Come riporta Il Messaggero, il dottore l'ha riconosciuta ed è andato su tutte le furie. La donna, che è stata segnalata all'autorità competente, si è giustificata dicendo: "Non avevo nessuno che potesse farmi la spesa".