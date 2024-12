Frosinone, partorisce in auto durante la vigilia di Natale

A Frosinone, una donna ha partorito in auto durante la vigilia di Natale con l'aiuto di un'ostetrica e del personale sanitario del 118, chiamato per l'emergenza. A casa di Giulia, titolare di un negozio di biancheria a Patrica, sposata con Leonardo con cui ha già un'altra bambina, era tutto pronto, valigia compresa. Nel pieno dei preparativi per la vigilia di Natale, la donna ha rotto le acque e avuto le prime forti contrazioni. Dieci minuti dopo, quando si trovava in macchina con la suocera per recarsi all'ospedale Spaziani, a pochi chilometri da casa, Giulia ha capito che non si poteva aspettare e che Federico era pronto per nascere.