Frosinone, 78enne non riceve la pensione da tre mesi, l'Inps: "Deve dimostrare che non è morto"

Un 78enne di Posta Fibreno (Frosinone) non riceve la pensione da marzo perché risulta deceduto, anche se non lo è. Tutto nasce da un certificato di morte compilato per sbaglio, e, ora, all'Inps serve un documento che attesti che l'uomo è vivo. Il 78enne si è presentato alla sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, ma la sua presenza non è bastata, serve un atto. "Per noi lei è morto. Se vuole dimostrare il contrario, porti un documento che attesti che è vivo", sono state più o meno le parole che si è sentito dire. Lo riporta Il Messaggero.