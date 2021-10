Frosinone, ladro ucciso dal tabaccaio: la sua identità era falsa | L'uomo scambiato per la vittima: "Io non c'entro nulla"

Ansa

Non è il 34enne di cittadinanza romena Mirel Joaca Bine il ladro ucciso dal tabaccaio Sandro Fiorelli durante una tentata rapina a a Santopadre, in provincia di Frosinone. La vittima aveva un documento falso: si cerca ora, dunque, di risalire alla sua identità. Intanto, il vero Mirel, che vive in Svezia con la famiglia da nove anni, ha detto di aver perso la carta d'identità e di essere totalmente estraneo ai fatti. "Quando mi hanno inviato i link su quanto accaduto, sono rimasto sorpreso. Io non c'entro niente", ha chiarito a un media romeno, come riporta Il Messaggero.