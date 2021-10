"Capisco mio figlio, avrei sparato anche io": parla il padre del tabaccaio che ha ucciso un ladro in casa nel Frusinate

Furto in casa vicino a Frosinone: uomo spara e uccide uno dei ladri Ansa 1 di 9 Ansa 2 di 9 Ansa 3 di 9 Ansa 4 di 9 Ansa 5 di 9 Ansa 6 di 9 Ansa 7 di 9 Ansa 8 di 9 Ansa 9 di 9 leggi dopo slideshow ingrandisci

"Se mi fossi trovato nella situazione di mio figlio, avrei fatto la stessa cosa". Sono le parole del papà di Sandro Fiorelli, il tabaccaio che nel Frusinate ha sparato, uccidendolo, a un ladro entrato, con alcuni complici, in casa sua. L'uomo è indagato per eccesso colposo di legittima difesa. "Già qualche tempo fa - racconta - aveva subito un furto in tabaccheria. Anche io, trovandomi i ladri di fronte, per giunta armati, avrei fatto lo stesso".