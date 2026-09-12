Frosinone, dimentica le chiavi e tenta di salire con una scala in casa ma cade e muore

La caduta sarebbe stata accidentale. I militari propendono per questa ricostruzione, quindi quella legata a un incidente domestico. La donna avrebbe dimenticato il mazzo di chiavi in casa, chiudendo la porta. Al momento, dunque, la caduta accidentale resta una delle ipotesi più accreditate, ma non è ancora possibile escludere altri scenari. Per questo il corpo è a disposizione dell'autorità giudiziaria. La Procura della Repubblica di Cassino nelle prossime ore deciderà se far eseguire un esame esterno o disporre l'affidamento di un'autopsia.