Una donna di 28 anni ha perso la vita durante una passeggiata alla ricerca di asparagi, a Monte San Giovanni Campano, in provincia di Frosinone. La donna è caduta in una zona impervia e scoscesa, nei pressi di una cava. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco, con il personale del 118. Ma la ragazza non ce l'ha fatta ed è deceduta.