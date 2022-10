Unabomber, Zornitta risarcito con 300mila euro | Lui: "Sono pochi"

Se in ambito penale la vicenda è chiusa da anni, quello civile è aperto davanti alla magistratura di Venezia. "Abbiamo chiesto il risarcimento per inadempienza dello Stato. Come dipendente del ministero, Zernar (il perito che alterò le prove) ha tradito il suo ruolo mettendo

sulla graticola di un'accusa infamante", spiega il legale Maurizio Paniz al Corriere della Sera.

Le brutte notizie per l'ingegnere non sono finite. Infatti a opporsi alla decisione dei giudici è stata anche l'Avvocatura perché, a suo dire, la somma di 300mila euro è elevata. Per Paniz, infatti, il risarcimento indicato dal Tribunale lagunare è "in misura eccessivamente contenuta rispetto alla gravità del fatto", ed è ricorso alla Corte di Appello. Così come troppo blanda sarebbe per il legale la condanna di Zernar: "Se non fossimo riusciti a scoprire la manomissione, forse

sarebbeancora nelle carceri".

Contro Zernar, spiega ancora l'avvocato, non sono riusciti a rivalersi se non per una cifra irrisoria, intorno ai 30 euro. L'agente, infatti, ha venduto i suoi beni e si è separato dalla moglie.

Unabomber, mistero irrisolto -

Unabomber dal

Dopo anni di indagini, decine di investigatori riuniti anche in pool, e una ventina di magistrati, non è stato risolto il mistero di Unabomber e dei tanti tubi esplodenti in luoghi di transito e, in una seconda fase, prodotti di consumo, anche alimentari, che scoppiavano causando danni (ma non la morte) a chi li maneggiava. A esaminare la montagna di reperti e documenti accumulati durante le indagini furono ben quattro procure (Pordenone, Udine, Treviso, Venezia e Trieste). Sono 34 gli attentati attribuiti al misterioso1994 al 2006 tra Veneto e Friuli Venezia-Giulia.

La prova regina manipolata -

Zornitta fu presto sospettato, indagato e, dopo anni di calvario, scagionato. Nel 2014 la svolta: la scoperta della manipolazione da parte di un ispettore di polizia, di un lamierino trovato in un oggetto inesploso. Vengono sequestrate un paio di forbici, le cui lame risultano compatibili con i tagli trovati su un lamierino rinvenuto nell'ordigno nell'inginocchiatoio della Chiesa di Sant'Agnese a Portogruaro il 2 aprile del 2004. Unabomber sembra smascherato, anche perché gli attentati finiscono. Ma la perizia richiesta dall'avvocato difensore di Zornitta, dimostra come il lamierino sia stato tagliato con le stesse forbici, in un momento successivo, dopo il sequestro delle forbici nell'appartamento di Zornitta. Questo avrebbe sancito la condanna per. Ezio Zernar, l'ispettore, esperto in balistica, fu condannato nel novembre 2014 dalla Prima sezione penale della Cassazione a due anni di reclusione.

Il ricordo di una vittima -

Francesca Girardi, di 28 anni, nel 2003, a 9 anni, giocando con un amichetto sul greto del Piave, raccolse un evidenziatore giallo che esplose: perse un occhio e tre dita di una mano. Oggi racconta della presenza di un uomo sul greto: "Ce l'ho impresso nella memoria da vent'anni. Brizzolato, con i capelli corti, occhiali e una camicia colorata, di quelle hawaiane. Mia madre si era accorta che un estraneo girava. Lui era li', ci guardava giocare e ha scelto proprio noi". La donna è sicura di quello che ha visto: "Non si è trattato di un incidente o di una disgrazia, ma di un atto voluto".