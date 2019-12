Udine, uccise la fidanzata: Mazzega si suicida dopo la condanna in appello

Francesco Mazzega , condannato a trent'anni per la morte di Nadia Orlando , si è suicidato. L'uomo è stato trovato morto sabato sera nel giardino della sua abitazione, in Friuli, dove era agli arresti domiciliari . Venerdì in appello gli era stata confermata la condanna a trent'anni di reclusione.

Mazzega si è impiccato poco dopo le 22, dopo aver cenato con la famiglia. Vani i tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori.

I giudici avevano deciso per gli arresti domiciliari proprio per evitare la possibilità di un insano gesto in carcere. Proprio nei prossimi giorni i magistrati si sarebbero dovuti esprimere sulla richiesta di fargli scontare la pena in prigione.