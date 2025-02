Udine, partorisce in bagno da sola dopo aver messo gli altri figli davanti alla tv

Sapendo che non c'era tempo da perdere, la donna è andata in bagno, ha sistemato gli asciugamani a terra, si è messa in posizione e ha partorito Gabriele, 3 chili e 280 grammi, il suo sesto figlio. Ma il coraggio di Laura non è finito qui: il neonato "era cianotico e mi pareva che non respirasse. Ho visto che aveva tre giri di cordone ombelicale attorno al collo. Li ho tolti e gli ho passato un dito in bocca. A quel punto è arrivata l'ambulanza ed è arrivato mio marito", ha spiegato. Sono stati poi i soccorritori a tagliare il cordone ombelicale prima di trasportare la donna all'ospedale di Monfalcone.