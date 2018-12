Udine, minorenne morta per overdose: arrestato 24enne afgano

La polizia di Udine ha arrestato un 24enne con l'accusa di aver ceduto la dose letale di "eroina gialla" che fu assunta da una sedicenne friulana, morta per overdose nei bagni della stazione della città il 3 ottobre. La ragazza era insieme con il suo fidanzatino. Il giovane è indagato per spaccio e morte come conseguenza, non voluta, di altro reato.