Udine, incidente sul lavoro: uomo cade da un'altezza di 5 metri e muore

Incidente sul lavoro in provincia di Udine, dove un uomo è morto dopo essere caduto da un'altezza di circa 5 metri mentre era impegnato in un capannone nella zona industriale di Azzida di San Pietro al Natisone.

Dopo la richiesta di soccorso al 112, gli infermieri della Struttura operativa regionale emergenza sanitaria hanno inviato sul posto un'ambulanza e l'elisoccorso. Il personale medico-infermieristico ha attivato le manovre salvavita, ma purtroppo per il lavoratore non c'era più niente da fare. Sono in corso indagini dei carabinieri della compagnia di Cividale del Friuli, per ricostruire la dinamica e le cause dell'incidente.