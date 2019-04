Udine, bloccato un furgone con 12 migranti dopo fuga dalla Slovenia

La polizia ha bloccato un furgone con a bordo 12 migranti e fermato il conducente, probabilmente un passeur, al termine di un rocambolesco inseguimento cominciato in Slovenia e proseguito per decine di chilometri. Nella fuga il mezzo ha tentato di investire un agente che aveva intimato lo stop, ha speronato alcune auto e sfondato una barriera autostradale.

In corso da parte della Polizia gli accertamenti sulle tredici persone per identificare con certezza il passeur e i presunti migranti irregolari. Il gruppo sarebbe di cittadini del Bangladesh. Insieme con la polizia di Duino, Udine e Gorizia sono giunti sul posto anche i soccorritori che stanno accertando le condizioni dei migranti; per il momento è accertato che nessuno di essi è rimasto gravemente ferito.