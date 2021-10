Trieste, presidente porto: "Situazione non si può più tollerare"

Ansa

"Questa situazione non si può più tollerare. Ho bisogno di un porto che funzioni e il varco 4 è il varco principale, il più vicino alla grande viabilità. Quindi adesso basta. Non si può tollerare nulla, neanche un'ora in più". Lo ha detto il presidente del Porto di Trieste, Zeno D'Agostino, intervenendo sulla protesta del Coordinamento lavoratori portuali di Trieste, che manifesta contro l'obbligo del Green pass per l'accesso al lavoro.