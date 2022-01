Trieste, neonato muore poco dopo essere stato partorito in casa

ansa

Il bimbo di una famiglia di origini straniere è morto in ospedale poco dopo essere stato partorito in casa. E' accaduto in una zona periferica di Trieste e ad aiutare la madre nel parto è stata una ostetrica del posto. Il neonato ha manifestato qualche problema e i genitori hanno quindi chiamato gli uomini del 118 che hanno portato il piccolo all'ospedale infantile Burlo Garofalo, dove i medici hanno tentato di salvarlo ma invano.