Trieste, la spiaggia "Pedoncina" divisa per genere: un muro separa l'area donne da quella degli uomini

È rimasta l'unica spiaggia in Europa

divisa per genere

Trieste

La lanterna

Pedoncina

ingresso separato,

muro

Morning News

Si stratta dello stabilimento "La Pedoncina" (o meglio conosciuto come "La Lanterna") famoso per il suo ingresso separato, da un lato per donne e bambini e dall'altro per gli uomini. Inoltre le due aree sono divise da un muro in cemento, di oltre tre metri, che si estende dalla spiaggia al mare e alto quanto basta da non rendere possibile la vista della spiaggia accanto. A raccontarlo è l'inviata di "Morning News", Ilaria Dalle Palle, che mostra come è diviso lo stabilimento.

La particolarità della spiaggia è che le donne possono godersi la tintarella lontane da "sguardi indiscreti". I triestini sarebbero davvero affezionati a questo posto tanto che continuano a frequentarlo nonostante la singolarità delle regole. "

Qui mi sento libera

", spiega una bagnante di 84anni che frequenta la spiaggia da anni.

La costruzione dello stabilimento risale all'800. Il muro era stato abbattuto nel 1960, ma poi i triestini hanno chiesto di ricostruirlo per ristabilire la divisione tra uomini e donne.