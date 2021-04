Trieste, esplosione in casa: morto un giovane, ferita una donna

ansa

Un giovane è morto e una donna è rimasta ferita in seguito a un'esplosione verificatasi in un appartamento a Trieste. Le condizioni della donna non sarebbero gravi. Non sono ancora chiare le cause della deflagrazione, avvenuta alle 13. Sul posto i vigili del fuoco, poliziotti, carabinieri e personale sanitario del 118. Il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga: "E' un dramma".