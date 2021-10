La polizia ha sgomberato il porto di Trieste dai manifestanti no Green pass per consentire la ripresa delle normali operazioni quotidiane. Gli agenti hanno azionato gli idranti e sparato lacrimogeni, per spingere i contestatori verso il parcheggio esterno. La protesta si è spostata sulle strade a ridosso dello scalo e alcuni manifestanti sono stati identificati.