Tavagnacco (Udine), giovane ferito gravemente con una coltellata in discoteca

Un 26enne residente a Cervignano (Udine), cittadino egiziano, è stato accoltellato sabato notte in una discoteca di Tavagnacco (Udine). La vittima è stata colpita da un fendente al fianco destro. I medici arrivati sul posto hanno stabilizzato il giovane e poi lo hanno trasportato in ospedale a Udine. Le sue condizioni sono gravi, la prognosi è riservata. Le indagini sono condotte dalle forze dell'ordine e mirano per il momento a ricostruire con esattezza la dinamica dell'accaduto e, ovviamente, a identificare l'aggressore.