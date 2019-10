Spari in Questura Trieste, Procura chiederà perizia psichiatrica

La Procura di Trieste intende chiedere una perizia psichiatrica su Alejandro Augusto Stefan Meran, il 29enne dominicano che venerdì ha aperto il fuoco in Questura uccidendo due poliziotti. Il capo della polizia, Franco Gabrielli, ha escluso correlazioni tra "l'ipotetica inefficienza della fondina e l'episodio che ha visto la morte di Pierluigi Rotta e Matteo Demenego". In serata sono previste due fiaccolate stasera per ricordare le vittime.