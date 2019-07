Rinviato a giudizio il compagno di Marianna Pepe, l'ex campionessa di tiro a segno morta per un mix di alcol e farmaci

E' stato rinviato a giudizio il compagno di Marianna Pepe, la ex campionessa nazionale di tiro a segno, di 39 anni, trovata morta nel letto a Muggia, in provincia di Trieste, nel novembre scorso. L'uomo dovrà rispondere di presunti atti di violenza ai danni della partner, che l'aveva già denunciato, avvenuti, nella casa che condividevano, davanti al figlio piccolo. Secondo quanto stabilito dall'autopsia la donna però sarebbe morta nel sonno per un mix di farmaci ed alcol.