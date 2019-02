Pordenone, smantellata banda delle rapine in villa: tre arresti

La polizia di Pordenone ha smantellato una banda, dedita a furti in case del Nord Italia, composta da tre cittadini albanesi. Sono state anche sequestrate armi da fuoco. I colpi, per oltre un milione di euro di refurtiva tra denaro contante, gioielli, orologi e lingotti in oro, sarebbero avvenuti in Friuli Venezia Giulia, Veneto e Lombardia. In manette tre pluripregiudicati per reati specifici, responsabili di 33 furti aggravati in ville e abitazioni.