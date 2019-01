Pordenone, cartello shock sui cassonetti dei rifiuti: "Lasciare pulito, non siamo a Napoli"

"Lasciare pulito, non siamo a Napoli: civiltà significa rispetto della città in cui si vive". E' questo il messaggio apparso su tre cassonetti della spazzattura di una via residenziale alla periferia di Pordenone. La foto dei cartelli, pubblicata in rete da un residente, di origini napoletane, della città friulana, ha scatenato l'ira di molti utenti che hanno ritenuto la frase offensiva nei confronti del capoluogo campano e dei suoi abitanti.