No Green pass, Puzzer: "Mercoledì ci faremo sentire di nuovo"

Ansa

"Diamo il tempo al governo fino a martedì, poi mercoledì ci faremo sentire di nuovo". Lo ha detto Stefano Puzzer, uno dei fondatori del Coordinamento 15 ottobre, durante un presidio No Green pass in piazza Unità a Trieste. "Non vogliamo il Green pass e l'obbligo vaccinale e continueremo a lottare per i diritti della nostra Costituzione. Restiamo uniti senza divisioni politiche", ha aggiunto.