No Green pass, a Trieste prosegue presidio in piazza Unità d'Italia

Ansa

Continua il presidio anti Green pass in piazza Unità a Trieste, diventata punto di ritrovo della protesta contro il decreto che ha introdotto il certificato verde. Alcuni manifestanti hanno trascorso la notte all'addiaccio, allestendo bivacchi. Per giovedì è stato annunciato un corteo promosso dal Coordinamento 15 ottobre, sabato è invece in programma un incontro con il ministro delle Politiche agricole, Stefano Patuanelli.