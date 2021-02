Friuli-Venezia Giulia, salvo dopo 7 notti all'aperto in montagna

Sette notti trascorse all'addiaccio, sulle montagne del Friuli-Venezia Giulia. Ma c'è il lieto fine per un 33enne triestino, partito, insieme al suo cagnolino, per compiere una traversata ad alta quota. L'uomo è scivolato per diversi metri in un canale. Nonostante una caviglia rotta e altri traumi, è riuscito ad avvicinarsi a torrente, riuscendo a sopravvivere e riparandosi dal freddo anche con le foglie. Con lui Ash, il meticcio suo inseparabile compagno.