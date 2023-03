Liliana Resinovich, l'appello del marito all'amico Claudio: "Lasciamola riposare in pace"

In diretta a "Quarto Grado" Sebastiano Visintin lancia un messaggio a Claudio Sterpin che non risparmia accuse

Ospite a "Quarto Grado", Sebastiano Visintin, marito di Liliana Resinovich, la 63enne scomparsa il 14 dicembre 2021 e ritrovata morta il 5 gennaio successivo, lancia un appello all'amico della moglie Claudio Sterpin, che era solito scambiarsi messaggi con la vittima e che ancora oggi lo accusa di essere colpevole della morte della donna. "Basta, lasciamo riposare in pace Liliana. Non stiamo ogni giorno a far finta di ricordarci qualcosa".

Claudio Sterpin, che ha dichiarato più volte di essere stato l'amante di Liliana, attacca Sebastiano accusandolo di "fare la parte del finto vedevo". "Liliana era il suo soprammobile, si sentiva moralmente legata a lui. Per lui era sufficiente che lei la sera tornasse a casa per il resto poteva fare quello che voleva, poteva avere anche 10 amanti, l'importante era mantenere la figura della moglie", ha dichiarato Sterpin alle telecamere di "Quarto Grado".