Caso Liliana Resinovich, l'amico Claudio rivela: "Ero il suo amante"

Emergono nuovi elementi sulla relazione tra Liliana Resinovich, la donna triestina scomparsa il

14 dicembre scorso

Claudio Sterpin

Sebastiano Visintin

e trovata morta il 5 gennaio, e l'amico Claudio. A rivelarli a "Quarto Grado" è lo stesso, l'uomo al centro del triangolo amoroso con il marito. "Ero il suo amante. Le avevo chiesto di aspettare dicembre, mese in cui cadeva l'anniversario dalla morte di mia moglie, e poi dopo il suo divorzio saremmo usciti allo scoperto. Mi sembrava giusto così".

L'amico speciale di Lily, a oggi incredulo all'ipotesi del suicidio, racconta al giornalista

Gianluigi Nuzzi

come è iniziato il suo rapporto con la donna. "Abbiamo iniziato a frequentarci a settembre. Lily veniva da me, mi aiutava a stirare e nelle faccende di casa. Poi abbiamo iniziato a parlarci in maniera diversa, e da ottobre veniva a casa mia anche tre volte a settimana. La nostra era una relazione segreta, nessuno dei nostri amici lo sapeva. Voleva chiedere il divorzio e vivere con me".