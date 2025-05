Grave incidente stradale sulla A4, al km 417, poco prima dello svincolo per Meleo-Roncade, in direzione Trieste. Una persona è morta in seguito al tamponamento tra un camion e un furgone. Le squadre dei vigili del fuoco, accorse da Mestre e Treviso, hanno messo in sicurezza i veicoli coinvolti ed estratto l'autista del furgone, rimasto incastrato al posto di guida. Il medico del Suem presente anche con l'elisoccorso ha solo potuto constatare il decesso dell'uomo.