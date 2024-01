Incidente tra un'ambulanza, un camion e un Suv a Pordenone: tre morti e due feriti

Secondo una prima ricostruzione, l'incidente potrebbe essere stato causato da un sorpasso azzardato in un tratto di carreggiata contrassegnato dalla linea continua. Il sinistro è avvenuto a breve distanza dallo svincolo di Pordenone in un tratto rettilineo e ha coinvolto tre mezzi, tra cui un camion per il trasporto ghiaia che si è ribaltato ed è finito in una scarpata. L'autista è morto all'istante. Gli altri due mezzi coinvolti sono un'ambulanza della Croce Rossa della sezione di Maniago (Pordenone) e un Suv.

Le condizioni dei due feriti

A bordo dell'ambulanza c'era una paziente dializzata che doveva essere trasferita e che è deceduta nell'impatto. Morta anche un'operatrice della CRI, mentre un collega è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine ed è ricoverato in gravi condizioni in terapia intensiva. Il conducente del Suv è stato trasportato in ambulanza all'ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone e non risulta in pericolo di vita. Al momento non risulterebbero altre persone coinvolte, il cui numero, dunque, in un bilancio finale dell'incidente sarebbe di tre morti e due feriti, di cui uno grave.