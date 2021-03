Immigrazione clandestina, smantellata rete Nord Italia

La Digos di Trieste, supportata dal Servizio per il Contrasto all'Estremismo e Terrorismo Esterno della Dcpp/Ucigos, ha smantellato un'organizzazione dedita al transito di clandestini provenienti dal Kurdistan e diretti in Europa anche procacciando documenti d'identità falsi in cambio di ingenti somme di denaro. Eseguite 5 ordinanze di custodia cautelare in carcere, di cui due estese in ambito europeo, e 2 arresti domiciliari.