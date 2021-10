Green pass, sindacati Trieste: stop sciopero, tornare al lavoro

Ansa

"Crediamo che debba riprendere quanto prima la piena operatività del porto". Lo scrivono in una nota le segreterie territoriali di Trieste di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uil Trasporti e Ugl Mare a proposito della giornata di sciopero. Dopo aver ottenuto la gratuità dei tamponi per i lavoratori del porto che ne hanno la necessità, spiegano i sindacati, "pensiamo che ogni ulteriore fermo non venga più compreso dalla maggioranza dei lavoratori".