Green pass obbligatorio per i lavoratori, a Trieste presidio dei portuali

Circa 200 persone dell'area no Green pass hanno manifestato a Napoli. Partiti da piazza Vittoria, hanno sfilato in fiaccolata sul lungomare per poi dirigersi a Palazzo Santa Lucia, sede della Regione. Al megafono si sono alternati alcuni animatori dei gruppi "No green pass" e "No vax", tra i quali il medico Asl Carlo Arnese e Ornella Mariani, che ha presentato numerose denunce contro la legislazione di emergenza. Dure critiche contro i parlamentari, definiti "abusivi" e al governo. Saluti e solidarietà ai portuali di Trieste "che difendono il diritto al lavoro sancito dalla Costituzione". In testa al corteo un "altarino funebre" della Costituzione.