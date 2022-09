Gorizia, 17enne si tuffa nell'Isonzo e non riemerge: morto annegato

Tragedia a Gorizia dove un 17enne ha perso la vita durante una nuotata nell'Isonzo.

Il ragazzo si era buttato nel fiume per fare il bagno ma non è più riemerso. I vigili del fuoco hanno recuperato il suo cadavere dopo tre ore di ricerche. Il 17enne si era tuffato per rinfrescarsi nel Parco Piuma di Gorizia ma per cause non ancora accertate non è più riemerso. Il fatto è accaduto poco prima delle 17, i sommozzatori del Nucleo Regionale di Soccorso Subacqueo Acquatico di Trieste hanno impiegato tre ore a recuperare il corpo.