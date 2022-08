28 agosto 2022 10:15

Un lago austriaco per promuovere il turismo in Friuli-Venezia Giulia: è polemica

"Friuli Venezia Giulia, tutta la libertà che vuoi". Recita così il manifesto comparso a San Daniele del Friuli per promuovere il turismo nella Regione. Peccato che il lago raffigurato - quello di Zollner - è austriaco, per la precisione della Carinzia. A segnalare la curiosa incongruenza sui social è stato Massimo Moretuzzo, capogruppo del Patto per l'Autonomia. "A piazza Unità hanno qualche problema con la geografia, vediamo di dargli una mano", ha commentato sarcastico su Facebook. Non solo: Moretuzzo ha annunciato il deposito di un'interrogazione dal titolo: "Qual è il geografo di fiducia della giunta Fedriga?".

Come riporta Il Gazzettino, è arrivata a stretto giro la replica di PromoTurismo FVG, l'ente regionale che si occupa della promozione turistica: "Il lago Zollner fa parte del Geoparco delle Alpi Carniche. Si tratta di un progetto transfrontaliero che vede la collaborazione di istituzioni italiane e austriache e punta a recuperare l'unitarietà delle Alpi Carniche, favorendo la circolazione delle conoscenze e delle persone" e la "valorizzazione delle malghe del Friuli e della Carinzia". Alla luce di ciò, "la scelta di realizzare una gigantografia del lago Zollner è rivolta prevalentemente al pubblico austriaco".