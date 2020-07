Foibe Trieste, presidente sloveno: "Abbiamo allineato tutte le stelle"

"Oggi, come disse qualcuno, viviamo quei sogni proibiti che si avverano, come se dopo cento anni tutte le stelle si fossero allineate. Ma non lo hanno fatto da sole, siamo stati noi a farlo". Con queste parole il presidente sloveno, Borut Pahor, è intervenuto in Prefettura a Trieste dopo un breve discorso di Sergio Mattarella e la firma per la restituzione del Narodni dom a cent'anni dall'incendio che lo distrusse.