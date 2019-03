Fidanzati uccisi a Pordenone, Ruotolo: "Non è giusto che paghi io"

"Non è giusto che paghi io per questi fatti che non ho commesso". E' l'unico commento espresso da Giosuè Ruotolo dopo la lettura della sentenza di appello che ha confermato la condanna all'ergastolo a suo carico per il duplice omicidio dei fidanzati Teresa Costanza e Trifone Ragone. "Ruotolo è affranto - ha riferito uno dei suoi difensori, Roberto Rigoni Stern - perché era convinto di riuscire a persuadere i giudici della sua estraneità".