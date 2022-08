Ancora incendi sul Carso, chiuso svincolo dell'A4 a Duino

Un nuovo incendio è divampato a Duino, costringendo Autovie Venete a chiudere lo svincolo autostradale di uscita in direzione Trieste.

La chiusura si è resa necessaria per consentire le operazioni di spegnimento delle fiamme e per garantire la sicurezza dei mezzi in transito. Il rogo, al momento, non minaccia l'asse autostradale. Chiusa anche una porzione della strada statale 14. E' il quinto grande rogo che interessa la zona del Carso nell'arco delle ultime tre settimane.