I tre sfortunati ragazzi avevano deciso di fare una passeggiata nel greto del corso d'acqua, per cercare un po' di relax dopo che una delle ragazze aveva sostenuto un esame all'Accademia di Belle Arti. A rivelarlo sono stati i parenti di Patrizia Cormos, che venerdì mattina aveva appunto partecipato a una difficile sessione di test in Modellazione in 3D. Come destinazione era stato scelto un luogo che tutti chiamano "Premariacco beach", ossia la spiaggia sul fiume Natisone situata sotto il Ponte Romano della cittadina in provincia di Udine. Patrizia aveva accettato l'invito dell'amica 23enne Bianca Doros, in Italia da pochi giorni per fare visita alla famiglia, di fare un giro in auto assieme al fidanzato di quest'ultima, Cristian, residente in Austria. Quando sono giunti alla spiaggia, il cielo era incredibilmente sereno dopo tante ore di pioggia e l'accesso al greto era facile e completamente asciutto, così come il percorso che conduce alla collina che sorge al centro del letto del torrente. Dopo è intervenuta la piena. A chiamare i soccorsi è stato, oltre ai ragazzi stessi che hanno telefonato al 112, anche Massimo Macorig, dipendente comunale e autista dello scuolabus.