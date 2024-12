Cecilia Sala, da musica e street art un solo coro: #FreeCecilia

Un'ondata di solidarietà che varca i confini del web dove ormai l'hashtag #FreeCecilia raccoglie i tanti che chiedono la liberazione della reporter detenuta in Iran rivendicando la libertà di stampa. A Venafro, in Molise, spunta un murale dedicato alla reporter firmato dallo street artist Drugi: "In Italia c'è gente con tanto coraggio" commenta l'artista postando su Instagram l'opera che ritrae Cecilia Sala con accanto una rondine che le porge un taccuino con una penna. Un'immagine dedicata alla reporter detenuta in Iran con l'accusa di aver violato la legge islamica. Sono tanti e sempre di più gli artisti che in queste ore levano la loro voce per chiedere che venga immediatamente rilasciata al grido: "il giornalismo non è reato".