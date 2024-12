Cecilia Sala, Antonio Tajani: "Condizioni di salute buone ma non conosciamo il motivo dell'arresto"

Antonio Tajani, Ministro degli Esteri, in diretta interviene a "Zona Bianca" in merito al caso Cecilia Sala, giornalista arrestata il 19 dicembre in Iran e in isolamento da una settimana. "Le condizioni di salute sono buone, è certamente preoccupata per la sua situazione di detenzione e spera di uscire dal carcere il prima possibile. È una ragazza forte, una giornalista esperta, è stata confortata dall'ambasciatrice Paola Amadei" ha detto il Ministro.