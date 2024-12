Iran, la giornalista Cecilia Sala arrestata a Teheran

Un altro podcast dall'Iran la giornalista lo aveva pubblicato poi il 18 dicembre, tal titolo "Lei fa così ridere che le hanno tolto Instagram. Teheran comedy", in cui raccontava della stand up comedian Zeinab Musavi. "Ho incontrato una persona a cui ho voluto bene per anni da lontano. Si chiama Zeinab Musavi, è la stand up comedian più famosa d'Iran. È stata arrestata per le parole pronunciate da una maschera, uno dei personaggi dei suoi sketch - da allora ha accumulato un po' di battute divertenti sulla vita da detenuti. Ha riso dei giorni in cella di isolamento: 'Even this is funny?', 'Everything is funny'. La carcerazione preventiva è finita ma il processo davanti alla magistratura islamica è ancora in corso, per questo non era scontato che accettasse di incontrarmi, le sono grata per averlo fatto", si leggeva in un post su Instagram di Sala per presentare la puntata. "La voce di Zeinab si ascolta su Stories", aggiungeva.