Iran protesta per l'arresto di due iraniani in Italia e Usa

L'Iran ha formalmente protestato contro l'arresto di due cittadini iraniani negli Stati Uniti e in Italia, all'aeroporto milanese di Malpensa il 16 dicembre su ordine americano, accusati di aver trasferito ai Guardiani della Rivoluzione iraniani, considerati da Washington organizzazione terroristica, tecnologia statunitense sensibile per la fabbricazione di droni. Gli stessi droni che avrebbero ucciso tre militari americani in Giordania lo scorso gennaio.