Cecilia Sala in isolamento nel carcere di Evin, tre giorni prima ci fu l'arresto di un iraniano a Milano: spunta l'ombra della "diplomazia degli ostaggi" da parte di Teheran

Dal 19 dicembre la giornalista Cecilia Sala è trattenuta in una cella di isolamento nel carcere di Evin, in Iran. L'arresto arbitrario di cittadini stranieri o con doppia nazionalità ha origini lontane a Teheran ed è riconducibile alla cosiddetta "diplomazia degli ostaggi" che in passato ha permesso alla Repubblica islamica, in un contesto di sanzioni economiche e isolamento diplomatico, di usare i prigionieri come leva per ottenere favori o la liberazione di iraniani detenuti all'estero. Tra le ipotesi che si sono fatte larghe nelle ultime ore c'è proprio quella di una possibile "ritorsione" da parte di Teheran all'arresto avvenuto in Italia il 16 dicembre, 3 giorni prima del fermo della giornalista, del cittadino iraniano Mohammad Abedini Najafabadi, bloccato su ordine della giustizia americana all'aeroporto di Milano Malpensa.