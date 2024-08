Frattura bloccata con cartone: rimossa la responsabile del pronto soccorso

"Prendo atto - afferma il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani - dell'immediato intervento della direzione dell'Asp di Messina. In ogni caso, come già annunciato dall'assessore alla Salute Giovanna Volo, lunedì saranno inviati gli ispettori dell'assessorato. Ma non si tratterà di un'attività isolata: ho già dato disposizioni al dirigente generale del dipartimento Salvatore Iacolino per una completa verifica, affidata a un'apposita commissione tecnica di valutazione, di tutti i pronto soccorso della Sicilia".