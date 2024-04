Franco Di Mare, l'Inail: "Non tocca a noi accertare legame malattia-lavoro"

La pratica di malattia professionale per Franco Di Mare, conduttore tv e storico giornalista a lungo inviato in teatri di guerra nella ex Jugoslavia, non è "bloccata dall'Inail, come riferito in alcuni articoli".

Lo scrive l'Istituto in una nota, precisando che lo stesso Inail non è legittimato ad accertare il nesso causale tra la professione svolta dal giornalista e la patologia che ha contratto né a rilasciare una certificazione che attesti o meno questa correlazione". Fino al 31 dicembre 2023, prosegue l'Inail, "l'assicurazione contro gli infortuni dei giornalisti ha continuato a essere gestita secondo le regole previste dalla normativa dell'istituto Inpgi, che non prevede la tutela dalle malattie professionali. Da gennaio 2024, invece, i giornalisti dipendenti sono tutelati dall'assicurazione obbligatoria Inail sia contro gli infortuni sul lavoro sia contro le malattie professionali manifestatesi a partire dalla stessa data".