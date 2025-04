Lutto nel giornalismo, è morto Franco Abruzzo

È morto all'età di 85 anni Franco Abruzzo, storico presidente dell'Ordine dei Giornalisti della Lombardia. Oltre ad aver lavorato per i più importanti quotidiani nazionali, Abruzzo ha formato generazioni e generazioni di praticanti in vista dell'esame da professionista grazie ai suoi manuali. La sua passione per il giornalismo lo portò anche a curare una newsletter "notiziario" che ha raggiunto oltre 70mila professionisti, compresi magistrati e docenti universitari.