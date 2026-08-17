Fiocco azzurro per Franck Ribéry: il calciatore ufficializza così la relazione con la giornalista Greta Beccaglia

Come anticipato, secondo quanto reso noto da La Nazione, Ribéry e Beccaglia sarebbero diventati genitori di un bambino a fine giugno. In quei giorni, il calciatore era stato infatti avvistato all'interno dell'ospedale Careggi, a Firenze. Sempre secondo alcune indiscrezioni, la coppia dopo il parto sarebbe stata in vacanza in Versilia in un resort a cinque stelle di Castelfalfi, tra Empoli e Pisa. Meta, quest'ultima, che ha consentito ai neogenitori di vivere lontano dalle telecamere - ancora una volta - questa nuova tappa del loro amore. Il bambino nato ha reso mamma per la prima volta la giornalista e papà per la sesta volta il calciatore che, come detto, aveva già avuto cinque figli dal matrimonio in Germania con Wahiba Belhami. L'unione con quest'ultima rimane un giallo. Tifosi e curiosi si interrogano sulle sorti dello sposalizio tra i due.