Fiocco azzurro per Franck Ribéry: il calciatore ufficializza così la relazione con la giornalista Greta Beccaglia
Il piccolo sarebbe nato alla fine di giugno a Firenze. È giallo sulle sorti del matrimonio del campione con Wahiba Belhami, madre dei suoi primi cinque figli
© Instagram/Ansa
"Quest'anno è stato il compleanno più speciale della mia vita. Scoppio... di amore... Grazie a tutti per gli auguri". Così aveva scritto su Instagram il 12 aprile scorso la giornalista Greta Beccaglia in occasione del suo trentaduesimo compleanno. La professionista aveva scelto di accompagnare la frase con due emoji: un pallone da calcio e un cuore azzurro. Simboli, questi ultimi, che altro non avevano fatto che alimentare il gossip su una possibile gravidanza nata dalla storia, mai confermata e vissuta lontana dai riflettori, con il campione di calcio Franck Ribéry, 43 anni. Secondo quanto riportato da La Nazione, il bimbo atteso dalla coppia sarebbe nato a fine giugno. Si tratterebbe del primo figlio per la giornalista (nel 2021 fu vittima di molestie sessuali in diretta tv) e del sesto per lo sportivo, già padre di cinque avuti dal matrimonio con Wahiba Belhami, a oggi ancora sua moglie.
La storia d'amore vissuta in gran segreto
La giornalista toscana e FR7 hanno scelto di vivere la propria storia d'amore in gran segreto. Ciononostante, le voci sulla relazione tra i due si sono susseguite nel tempo. Un legame, il loro, che sarebbe nato a bordo dei campi da calcio, distese verdi dove Ribéry gioca a pallone e dove Beccaglia svolge il suo lavoro di giornalista sportiva. A conferma dell'amore tra i due c'è anche il fatto che Franck, dopo aver speso la carriera di calciatore tra Marsiglia, Bayern Monaco, Fiorentina e Salernitana, starebbe frequentando il supercorso di Coverciano per ottenere il patentino Uefa Pro A di allenatore.
Il fiocco azzurro vissuto lontano da occhi indiscreti
Come anticipato, secondo quanto reso noto da La Nazione, Ribéry e Beccaglia sarebbero diventati genitori di un bambino a fine giugno. In quei giorni, il calciatore era stato infatti avvistato all'interno dell'ospedale Careggi, a Firenze. Sempre secondo alcune indiscrezioni, la coppia dopo il parto sarebbe stata in vacanza in Versilia in un resort a cinque stelle di Castelfalfi, tra Empoli e Pisa. Meta, quest'ultima, che ha consentito ai neogenitori di vivere lontano dalle telecamere - ancora una volta - questa nuova tappa del loro amore. Il bambino nato ha reso mamma per la prima volta la giornalista e papà per la sesta volta il calciatore che, come detto, aveva già avuto cinque figli dal matrimonio in Germania con Wahiba Belhami. L'unione con quest'ultima rimane un giallo. Tifosi e curiosi si interrogano sulle sorti dello sposalizio tra i due.
Le molestie subite da Beccaglia nel 2021
Cinque anni fa - era il 2021 - la giornalista e conduttrice era divenuta nota alle cronache a causa di uno spiacevole episodio vissuto all'uscita della partita Empoli-Fiorentina. In quell'occasione un tifoso le aveva toccato il fondoschiena mentre stava svolgendo il suo lavoro di cronista sportiva. A causa del gesto l'uomo, prima sottoposto a Daspo, era stato poi condannato a un anno e sei mesi.
L'infanzia difficile di Ribéry
Nato il 7 aprile del 1983 Franck Ribéry è stato abbandonato in un convento dai genitori biologici quando era ancora un neonato. Accolto e adottato quasi subito da una famiglia, il campione è cresciuto a Boulogne-sur-Mer, in Francia. Quando aveva appena due anni Ribéry fu coinvolto in un incidente stradale insieme ai suoi genitori adottivi. In quell'occasione il piccolo FR7 era stato sbalzato sull'asfalto dopo aver rotto il parabrezza. L'incidente gli aveva provocato varie e profonde ferite alla testa che avevano necessitato di circa 100 punti di sutura e di cui, a oggi, il calciatore porta ancora le cicatrici.