Per difendere la scuola, un villaggio francese di Moosch ha scelto la via dell'ironia. La comunità locale di poco più di 1500 abitanti ha deciso di reagire al rischio di chiusura di una sezione dell'asilo con un gesto tanto creativo quanto provocatorio: iscrivere ufficialmente cinque mucche tra gli alunni. Le protagoniste dell'iniziativa, Arlette, Abondance, Amsel, Amandine e Abeille, sono state collocate in un'area allestita proprio davanti alla scuola. Non si è trattato solo di una messa in scena: i loro nomi sono stati inseriti in un modulo di iscrizione regolarmente consegnato all'istituto. Gli animali appartengono a un allevatore della zona, che ricopre anche un ruolo nell'amministrazione comunale.